В Татарстане снижение пассажиропотока после введения QR-кодов на транспорте составляет 7%

В Татарстане снижение пассажиропотока после введения QR-кодов в общественном транспорте составляет сейчас менее 7%. Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.

Самое большое снижение наблюдалось 22 ноября — 25%.

— И вот мы начали отслеживать каждый день: 25%, 23%, 22% — буквально по одному проценту происходило восстановление пассажиропотока, — приводит «РИА Новости» его слова.



Фото: Максим Платонов (архив)

До введения QR-кодов на транспорте пассажиропоток составлял в среднем 780-790 тысяч человек в сутки. На этой неделе с понедельника по среду общественным транспортом воспользовались 689 тысяч, 716 тысяч и 741 тысяча человек соответственно.

На этой неделе Минтранс РТ объявил о подготовке методического обоснования расчетов для возмещения убытков перевозчикам в связи с введением QR-кодов в общественном транспорте республики.



В первый день введения системы QR-кодов в транспорте общественным транспортом в Казани не смогли воспользоваться 2,8 тыс. человек.

Татьяна Леухина