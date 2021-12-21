В Group-IB оценили потери от таргетированного мошенничества

Каждый месяц потери пользователей от таргетированного мошенничества во всем мире составляют $80 млн (5,9 млрд руб.). Об этом говорится на сайте РБК с ссылкой на аналитиков компании Group-IB.

Расчеты аналитиков основывались на данных пользователей из 91 страны мира. Мошенники используют сообщения с призывом участвовать в розыгрышах и опросах, также они используют названия 120 популярных брендов. Жертвам обещают «подарить» MacBook, Sony Playstation 5, iPad Pro, смартфоны от Apple. Самое большое количество обманутых пользователей находится в Индии (42,2%), на втором месте находится Европа (36,2%) и на третьем месте Африка (24,2%). А самое большое количество таргетированного мошенничества было замечено в сферах телекоммуникаций (56%), электронной коммерции (22,9%) и ретейла (11,9%).

Эксперты Group-IB уже подсчитывали потери россиян из-за мошенников, которые научились подделывать страницы подтверждения онлайн-платежей, в течение 2021 года. Сумма потерянных средств составила 3 млрд рублей. Первый случай такого мошенничества был замечен в конце прошлого года. По заявлению компании, в России обманутые пользователи каждый день осуществляют 11 767 платежей на 8,6 млн рублей в день.