Во Всемирном банке заявили о высоком риске всплеска инфляции в России в 2022 году

В России высок риск неожиданного всплеска инфляции в 2022 году, рассказал главный экономист по России в представительстве организации в Москве Дэвид Найт в интервью газете «Ведомости».



По его словам, масштаб последствий от разрыва цепочек поставок в России оценить непрост в связи с ее большой территорией. Поэтому риск неожиданного всплеска инфляции рассматривается как высокий.

ЦБ предпринимает своевременные усилия для погашения инфляции, но пока рано говорить о контроле за ростом цен. Остаются открытыми вопрос о продолжительности периода аномально высокой инфляции и возможности новых шоков для экономики.

В случае реализации всплеска инфляции экономика окажется под давлением, поскольку Банк России будет вынужден ужесточать денежно-кредитную политику и повышать ставку.

Фото: realnoevremya.ru

Накануне глава региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский спрогнозировал замедление роста цен на сырье в 2022 году.

Маргарита Головатенко