Во Всемирном банке заявили о высоком риске всплеска инфляции в России в 2022 году
В России высок риск неожиданного всплеска инфляции в 2022 году, рассказал главный экономист по России в представительстве организации в Москве Дэвид Найт в интервью газете «Ведомости».
По его словам, масштаб последствий от разрыва цепочек поставок в России оценить непрост в связи с ее большой территорией. Поэтому риск неожиданного всплеска инфляции рассматривается как высокий.
ЦБ предпринимает своевременные усилия для погашения инфляции, но пока рано говорить о контроле за ростом цен. Остаются открытыми вопрос о продолжительности периода аномально высокой инфляции и возможности новых шоков для экономики.
В случае реализации всплеска инфляции экономика окажется под давлением, поскольку Банк России будет вынужден ужесточать денежно-кредитную политику и повышать ставку.
Накануне глава региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский спрогнозировал замедление роста цен на сырье в 2022 году.
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