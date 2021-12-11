В Госкомитете Татарстана по биоресурсам опровергли информацию из соцсетей о медведях под Казанью

Фото: кадр видео youtube.com

Ранее в соцсетях Казани сообщили о найденных медвежьих следах в ЖК «Царево Village» под Казанью. Госкомитет Татарстана по биоресурсам опроверг эту информацию.

Как рассказали в ведомстве, посмотрев представленный видеоролик, можно однозначно сделать вывод, что эти следы не принадлежат медведю. Вероятнее всего, это след рыси. Для нее характерны признаки, представленные в видео: округлый контур, диаметр следа для зимнего периода около 10 см, шаг около 50 см, сам след окантован следом от шерсти, отсутствие когтей на оставленных отпечатках.

Также в Госкомитет РТ по биоресурсам информация о нахождении животных возле данного жилого массива не поступала.

Ранее житель «Царево Village» заметил огромные следы примерно в 500 метрах от жилых домов. Он предположил, что поблизости бродит медведь.



Дарья Акимова