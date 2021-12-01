Во Всемирном банке сообщили, когда инфляция в России дойдет до пика

Представители Всемирного банка сообщили, когда в России уменьшится инфляция. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главного экономиста по России в представительстве ВБ в Москве Дэвида Найта.

Найт полагает, что пик произойдет в конце 2021 года, затем инфляция будет снижаться в течение всего следующего года.

Фото: realnoevremya.ru

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что в стране существует риск роста цен на продовольствие. В этом случае необходимо предпринимать действия на опережение в решении проблемы инфляции. Также глава РФ добавил, что существует высокое инфляционное давление в экономической повестке.



Дарья Акимова