Девять направлений из Татарстана вошли в перечень субсидируемых авиаперевозок

Девять направлений из аэропортов Татарстана вошли в перечень субсидируемых авиаперевозок по итогам проведенных комиссий в Росавиации. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

Список субсидируемых дополнили рейсы из Бугульмы в Нижневартовск, Сургут, Новый Уренгой, Ноябрьск, Усинск авиакомпании «ЮВТ АЭРО». Также полеты из Казани в Саратов, из Нижнекамска в Сургут будет выполнять авиакомпания «Ред Вингс». Из Казани возобновлены рейсы в Оренбург авиаперевозчиком АО «Аэропорт Оренбург». Также Татарстан приступит к субсидированию рейсов по маршруту Казань — Калуга авиакомпанией «РусЛайн».

«Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ субсидирует авиакомпании, выполняющие воздушные перевозки по данным направлениям на основании заключенных с ними договоров», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что Казань может войти в летнюю чартерную программу полетов на Байкал, которую запускает оператор «TUI Россия» при поддержке Ростуризма. Развивать подобный маршрут планировала татарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро».



Ольга Плешкова