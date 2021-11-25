В Роспотребнадзоре сообщили, что в России пока не обнаружен новый штамм коронавируса

Фото: Максим Платонов

Новый штамм коронавируса, обнаруженный накануне британскими вирусологами, пока не обнаружен в России. Об этом «РИА Новости» рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Он сообщил, что если этот штамм будет заразен, устойчив и начнет размножаться, то вероятность его появления в нашей стране возможна, но пока исследования ничего не обнаружили. Также Хафизов добавил, что эффективность вакцин от него может быть немного снижена, но защита все равно останется.

В мире на сегодняшний момент зарегистрировано около 10 случаев заболевания новым штаммом COVID-19, содержащим 32 мутации, в Ботсване, Гонконге и ЮАР.

Фото: realnoevremya.ru

В России пока коэффициент распространения коронавируса снизился до минимума с начала мая 2021 года. Сейчас он составляет 0,92.



Дарья Акимова