Вирусолог: в ноябре россияне привезут с заграничных курортов новые варианты коронавируса

Фото: Максим Платонов

В начале ноября вырос риск завоза в Россию новых вариантов коронавируса SARS-CoV-2, потому что часть россиян использовали ноябрьские нерабочие дни для заграничных поездок. Об этом предупреждает в интервью радио Sputnik вирусолог Центра имени Гамалеи, профессор Александр Бутенко. Массовый выезд за границу может повлиять на эффективность противоэпидемических мероприятий, считает ученый.

«Снижение заболеваемости будет, но оно могло бы быть еще больше. Эффект от нерабочих дней был бы более заметным, если бы не совершенно глупое стремление некоторых людей к поездкам сейчас в Турцию, Египет и другие страны», — говорит Бутенко.

Он предупреждает: из загранпоездок туристы могут завезти на родину не только те штаммы, которые уже распространены в России, но и новые варианты коронавируса, с которыми медики еще плохо знакомы и над которыми потом им придется «поломать голову», подбирая новые схемы лечения.

Напомним, жители Казани в преддверии ноябрьских праздников сформировали дефицит на туры в Дубай: туроператоры рассказывают, что все путевки разобраны.



Людмила Губаева