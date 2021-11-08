В Челнах в доме, где взорвался газ, демонтировали разрушенные плиты перекрытия

Фото: Сергей Афанасьев (архив)

В Набережных Челнах в доме 48/20, где взорвался газ, демонтировали разрушенные плиты перекрытия. Сейчас по специальным чертежам изготавливаются новые железобетонные конструкции.

Их установят в 11-м подъезде взамен утраченных. Первый заместитель руководителя Исполнительного комитета Илья Зуев сообщил, что власти ожидают последние сметы по восстановлению дома и проект, по которому будут вестись работы.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Мэр города Наиль Магдеев отметил, что людям, пострадавшим от взрыва, необходимо оказывать всемерную помощь. Перед праздниками жильцам дома, которые понесли убытки, выплатили материальную помощь от города. 125 человек получили выплаты по 10 тысяч рублей.

На прошлой неделе градоначальник сообщал, что на ремонтные работы потребуется до 80 млн рублей. Сначала будет восстановлен дом, квартиры, после проведенного анализа будет возмещено утраченное имущество.



Ранее специалисты ГУП «Татинвестгражданпроект» завершили обследование 10-го и 12-го подъездов, соседних с местом взрыва газа в доме в Набережных Челнах. По результатам экспертиз, 12-й подъезд признали аварийным, 10-й — «ограниченно работоспособным».

Татьяна Леухина