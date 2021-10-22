Имущество «Алафузовских мануфактур» продолжает висеть в воздухе

Фото: Виталий Ахмеров

Торги имуществом отложили

Как стало известно «Реальному времени», ООО «Алафузовские мануфактуры» приостановило электронные торги имуществом. А это значит, что оно снова «зависло в воздухе». Для проведения торгов ждут вступления в законную силу судебных актов Арбитражного суда о рассмотрении по существу требований АО «Булгар банк» и Александра Александрова о включении в реестр требований кредиторов компании-должника.

Среди имущества, которое пока не будут распродавать:

трехэтажное нежилое здание производства основного цеха общей площадью 6 025,1 кв. метра;

земельный участок площадью площадь 6 488 кв. метров из категории земель населенных пунктов, которое можно использовать под здания и сооружения фабрики;

двухэтажное здание очистных сооружений и гараж общей площадью 291,8 кв. м;

земельный участок площадью 256 кв. метров из категории земель населенных пунктов с разрешенным использованием под здания и сооружения фабрики;

нежилое помещение 1002 общей площадью 605,7 кв. метра;

земельный участок из категории земель населенных пунктов с разрешенным использованием под здания и сооружения фабрики общей площадью 526 «квадратов».

Кроме того, в этот список входит имущество, являющееся предметом залога некого Александра Александрова. Речь идет о нежилом помещении 1001 площадью 193,3 кв. м. Находится оно по месту «Фабрики Алафузова» — по ул. Гладилова, 55 в Казани. При этом суд отмечает, что требования Александрова формально не рассмотрены судом и «тем более на данный момент формально не являются обеспеченными залогом имущества должника».

Арбитражный суд Татарстана свое решение об отложении торгов обосновал тем, что их проведение и последующая реализация имущества «Фабрики Алабузова» могут повлечь нарушение существующего состояния отношений (status quo) между сторонами.

Суд обратил внимание, что от разрешения судом требования «Булгар банка» и Александрова в части обеспечения этого требования залогом имущества должника зависит порядок его реализации и распределение выручки от продажи имущества.

К слову, Агентство по страхованию вкладов — конкурсный управляющий «Булгар банка» — не хочет распродавать заложенное последнему имущество «Алафузовских мануфактур» по частям.



Глава «Фабрики Алафузова» Андрей Питулов отказался комментировать «Реальному времени» отложение торгов. «Вот идет как идет, я тут никак повлиять не могу», — заявил он.

При этом в начале октября «Реальному времени» он рассказал, что банкротство «Фабрики Алафузова» закончится либо мировым соглашением, либо распродажей имущества с торгов. Последние на тот момент назначены не были, и Питулов искал варианты решения проблемы или заключения мирового соглашения.

Борьба за 193 «квадрата»



«Фабрика Алафузова» уже судилась с АСВ. Однако Вахитовский райсуд Казани присудил компании долг в размере 50 миллионов рублей. Работе лофта мешало то, что здания оставались в залоге у банка, это сдерживало арендаторов, «которым требуются гарантии долгосрочного сотрудничества, чтобы вкладывать средства в отделку помещений под свои нужды».

В АСВ рассказывали, что решением Вахитовского районного суда Казани от 17 июня 2019-го с «Фабрики» взыскали задолженность в размере 64,7 млн рублей. Вместе с этим частично было обращено взыскание на заложенное имущество. Исключение составили помещения общей площадью 193,3 «квадрата», договор залога которого между «Булгар банком» и «Фабрикой Алафузова» признали недействительным по встречному иску последнего.

При этом на помещение площадью 193,3 кв. м обращено взыскание в пользу вступившего в дело физического лица как на залоговое имущество по кредиту, выданному «Фабрике Алафузова» этим гражданином. Речь, по всей видимости, идет об Александрове.



В итоге определением Арбитражного суда Татарстана от 26 марта 2021 г. в удовлетворении заявления банка о признании договора залога в отношении помещения площадью 193,3 «квадрата» отказано в связи с признанием договора залога в этой части ничтожным. В реестр требований кредиторов как обеспеченное залогом указанного помещения вместо банка было включено требование гражданина Александрова.



Однако конкурсник «Булгар банка» обратился в Арбитражный суд Татарстана с заявлениями о признании за кредитной организацией права на залоговое помещение в 193,3 «квадрата» и включении требования банка в реестр требований кредиторов как обеспеченных залогом указанного помещения. Суд рассмотрит этот вопрос на следующей неделе, 28 октября.

Татьяна Демина