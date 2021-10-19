Бизнесу предложили выплачивать сотрудникам за вакцинацию до 4 тыс. рублей — много это или мало?

Глава общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин призвал бизнесменов материально поощрять работников за вакцинацию от коронавируса. Например, за сделанную прививку, по его мнению, следует выплачивать до 4 тыс. рублей.



— По нашему мнению, рост предпринимательских настроений в дальнейшем зависит от экономической стабильности без локдаунов, — заявил Калинин. — Вакцинацию же многие называют единственным способом избежать ужесточения коронавирусных ограничений.

К слову, сегодня от вице-премьера РФ Татьяны Голиковой прозвучало предложение объявить с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусом. Ее поддержал премьер-министр России Михаил Мишустин, который вслед за этим поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову и министру экономического развития Максиму Решетникову подготовить новые меры поддержки предпринимателей.



Фото: Максим Платонов

4 тысячи рублей за вакцинацию от коронавируса — это:

$56,36, или €48,39.

Менее 10% от среднемесячных номинально начисленных зарплат в России в июле 2021 года — по данным Росстата, это 55 170 рублей.

от среднемесячных номинально начисленных зарплат в России в июле 2021 года — по данным Росстата, это 55 170 рублей. Меньше в 10,6 раза средней зарплаты в Татарстане — в январе — сентябре 2021-го, по данным Татарстанстата, она составляла 42 588 рублей.

средней зарплаты в Татарстане — в январе — сентябре 2021-го, по данным Татарстанстата, она составляла 42 588 рублей. Чуть меньше трети российского МРОТ и максимального размера пособия по безработице — 12 792 и 12 130 рублей соответственно.

и максимального размера пособия по безработице — 12 792 и 12 130 рублей соответственно. В 162 раза меньше, чем общая сумма заплаты, начисленная муниципальным служащим Казани в январе -июне 2021 года — 649 миллионов рублей.

чем общая сумма заплаты, начисленная муниципальным служащим Казани в январе -июне 2021 года — 649 миллионов рублей. Одна из 936 229 частей в общей сумме выплат, которую пришлось бы направить предприятиям и организациям Татарстана, исключая субъекты малого предпринимательства, если бы все их сотрудники в июле 2021 года пошли делать прививку от коронавируса — 3,7 млрд рублей.

в общей сумме выплат, которую пришлось бы направить предприятиям и организациям Татарстана, исключая субъекты малого предпринимательства, если бы все их сотрудники в июле 2021 года пошли делать прививку от коронавируса — 3,7 млрд рублей. В 20 раз больше, чем выплата медработнику в Татарстане за каждого человека, прошедшего процедуру вакцинации, — 200 рублей.

чем выплата медработнику в Татарстане за каждого человека, прошедшего процедуру вакцинации, — 200 рублей. В 25 раз меньше, чем разыгрываемая правительством России среди вакцинированных граждан сумма — 100 тыс. рублей.

чем разыгрываемая правительством России среди вакцинированных граждан сумма — 100 тыс. рублей. Стоимость примерно 10 доз российской вакцины от коронавируса «КовиВак» по цене, согласованной ФАС в июле, — 21 650 рублей за упаковку на 50 ампул.

Татьяна Демина