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В Казани произошел пожар на крыше демонтируемого здания «Ривьеры» — фото, видео

16:44, 04.10.2021
В Казани произошел пожар на крыше демонтируемого здания «Ривьеры» — фото, видео
Фото: realnoevremya.ru

В Казани произошел пожар на крыше демонтируемого здания киноцентра «Ривьера». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что происходит горение на площади 10 кв. м. Самостоятельно эвакуировались 10 рабочих.

Фото: realnoevremya.ru

Горение происходит на крыше здания со стороны Казанки в месте, где велись демонтажные работы. Сейчас идут поиски очага горения.

Фото: realnoevremya.ru

Отметим, что в здании начались демонтажные работы.

Как передает корреспондент издания, пожарные убрали специальную лестницу для подъема.

В ГУ МЧС РФ по РТ отметили, что открытого горения нет, идет тление. Пожарные вскрывают обшивку фасада в поисках скрытых очагов.

Фото: realnoevremya.ru
Фото: realnoevremya.ru
Фото: realnoevremya.ru
Фото: realnoevremya.ru
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