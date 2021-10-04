В Казани произошел пожар на крыше демонтируемого здания «Ривьеры» — фото, видео
В Казани произошел пожар на крыше демонтируемого здания киноцентра «Ривьера». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.
Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что происходит горение на площади 10 кв. м. Самостоятельно эвакуировались 10 рабочих.
Горение происходит на крыше здания со стороны Казанки в месте, где велись демонтажные работы. Сейчас идут поиски очага горения.
Отметим, что в здании начались демонтажные работы.
Как передает корреспондент издания, пожарные убрали специальную лестницу для подъема.
В ГУ МЧС РФ по РТ отметили, что открытого горения нет, идет тление. Пожарные вскрывают обшивку фасада в поисках скрытых очагов.Происшествия Татарстан
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