На трассе в Бугульминском районе Татарстана фургон съехал в кювет и опрокинулся
На трассе в Бугульминском районе Татарстана фургон съехал в кювет и опрокинулся, об этом сообщает telegram-канал «Информ курьер».
Очевидец сообщает, что это произошло на дороге в сторону Бавлов. На кадрах опубликованной видеозаписи видно, что у фургона из-за ДТП помялись кузов и кабина.
О пострадавших в аварии не сообщается.
На 576-м км автодороги М-7 «Волга» в Ядринском районе Чувашии ранним утром 28 сентября произошло ДТП. Автомобиль врезался в металлическое ограждение на разделительной полосе и опрокинулся в кювет. В салоне авто находились семь человек, включая водителя. Сидевший за казанцем 28-летний житель Чечни погиб. Еще троих мужчин от 20 до 53 лет из Башкортостана, Татарстана и Нижегородской области доставили в больницу с различными повреждениями. Водитель и еще двое пассажиров не пострадали.
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