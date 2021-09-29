В Альметьевске утонул мальчик без присмотра взрослых — СК возбудил уголовное дело

Следственные органы СК РФ по РТ завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летней жительницы Альметьевска. Ее обвиняют в причинении смерти по неосторожности, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя управления СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.



Следствие считает, что 27 июня этого года в обеденное время обвиняемая, будучи пьяной, пришла на необорудованный для купания водоем около улицы Овражной в поселке Березовка Альметьевского района РТ.

С собой она взяла своего семилетнего сына. Женщина знала, что он не умеет плавать и не может держаться на воде. Тем не менее она оставила его без присмотра на длительный период и покинула место. Оставшись один, ребенок прошел на небезопасную глубину, погрузился в воду и утонул. Причастность к совершению преступления женщина полностью признала.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Альметьевский городской суд республики для рассмотрения по существу.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

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Маргарита Головатенко