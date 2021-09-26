В Альметьевске семимесячная девочка погибла, застряв между стеной и кроватью

Фото: следком РФ

В Альметьевске 7-месячная девочка задохнулась, застряв между кроватью и стеной. Трагедия произошла в одном из домов на улице Рината Галеева.

Как сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, одна из девочек-близняшек забралась в пространство между кроватью и стеной. Она застряла и задохнулась.

На место приехали полицейские, медики скорой помощи. Начата проверка по факту произошедшего.

Ранее в Набережных Челнах с высоты второго этажа упал трехлетний ребенок.



Ольга Шагиева