В Альметьевске семимесячная девочка погибла, застряв между стеной и кроватью
В Альметьевске 7-месячная девочка задохнулась, застряв между кроватью и стеной. Трагедия произошла в одном из домов на улице Рината Галеева.
Как сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, одна из девочек-близняшек забралась в пространство между кроватью и стеной. Она застряла и задохнулась.
На место приехали полицейские, медики скорой помощи. Начата проверка по факту произошедшего.
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