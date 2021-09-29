В компании «Алан Клиник» сменился руководитель
В компании ООО «Алан Клиник» сменился руководитель. Должность директора занял Линар Ахметянов, с июля 2017-го работающий главным врачом филиала Казанской туберкулезной больницы.
Предыдущим руководителем «Алан Клиник» являлся Алексей Захаров. Информация о смене руководителя компании представлена на портале раскрытия корпоративной информации.
Ахметянов имеет медицинское образование по специальности «лечебное дело». Он окончил военно-медицинский факультет Самарского медицинского института. Работал начальником поликлиники Казанского высшего военного танкового командного училища, начальником Казанского военного госпиталя. С 2013 по 2017 годы он занимал должность главврача Апастовской ЦРБ.
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