Решетников сообщил, что Россия и Узбекистан устранили торговые барьеры

Фото: Максим Платонов (архив)

Министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что Россия и Узбекистан устранили торговые барьеры, «чтобы бизнесу было проще». Такие итоги он подвел после рабочей поездки в Ташкент.

«Исполнение поручений 21-го заседания межправкомиссии по экономическому сотрудничеству: 17 решены, еще 2 в работе», — рассказал Решетников своим подписчикам в Instagram.

Отметим, что с Узбекистаном активно сотрудничает Татарстан. Двусторонний товарооборот между составил $156,5 млн в 2020 году. Преимущественно структура экспорта складывается из поставок наземного транспорта, пластмассы и пластмассовых изделий, древесины и деревянных изделий, каучука, резины, нефти и продуктов их перегонки. По итогам прошлого года основной импорт составили пластмассы, текстильные изделия и одежда.

Татьяна Демина