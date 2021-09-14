Автоэксперт спрогнозировал исчезновение автомобилей на механике

Новые автомобили с механической коробкой передач могут перестать продавать уже через три-четыре года. Об этом заявил автоэксперт Петр Баканов.

Он считает, что автовладельцы станут отказываться от машин на механике из-за более сложного управления, а также вследствие ужесточения экологических норм.

— Механика становится нишевым продуктом, адресованным не самой широкой категории, — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ближайшие годы механические коробки передач уберут с новых автомобилей. А полный переход на автоматическую коробку передач произойдет через 10-15 лет.

В апреле автоэксперты заявили, что доля электрокаров на мировом рынке легковых автомобилей может превысить 50% к 2023 году. А к 2050 году доля электромобилей вырастет почти до 100% во всех регионах, кроме Африки.

