Новости бизнеса

01:54 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Автоэксперт спрогнозировал исчезновение автомобилей на механике

01:28, 14.09.2021
Автоэксперт спрогнозировал исчезновение автомобилей на механике
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Новые автомобили с механической коробкой передач могут перестать продавать уже через три-четыре года. Об этом заявил автоэксперт Петр Баканов.

Он считает, что автовладельцы станут отказываться от машин на механике из-за более сложного управления, а также вследствие ужесточения экологических норм.

— Механика становится нишевым продуктом, адресованным не самой широкой категории, — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ближайшие годы механические коробки передач уберут с новых автомобилей. А полный переход на автоматическую коробку передач произойдет через 10-15 лет.

В апреле автоэксперты заявили, что доля электрокаров на мировом рынке легковых автомобилей может превысить 50% к 2023 году. А к 2050 году доля электромобилей вырастет почти до 100% во всех регионах, кроме Африки.

БизнесТранспортАвто

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок