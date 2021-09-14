В Зеленодольском районе Татарстана подали тепло в 80% детских садов
В Зеленодольском районе Татарстана началась подача тепла в учреждения образования и социальные объекты. По данным на 9 сентября, теплом обеспечили 80% детсадов.
«Вентиль открыт, система прогревается постепенно. Подача тепла продолжается», — отметили в пресс-службе района.
В остальные объекты тепло будут подавать, когда средняя температура будет держаться ниже 8 градусов в течение пяти суток. Руководитель Департамента ЖКХ Илья Грузков добавил, что из-за потепления вентиль убавят, чтобы детям не было жарко, передает пресс-служба Минобрнауки РТ.
В понедельник, 13 сентября, отопительный сезон стартовал в Набережных Челнах. В первую очередь тепло подали в социальные объекты.ОбществоВластьИнфраструктураОбразование Татарстан
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