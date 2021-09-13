В Набережных Челнах стартовал отопительный сезон

В Набережных Челнах стартовал отопительный сезон. Соответствующее поручение дал глава города Наиль Магдеев, сообщается на сайте мэрии города.

«Надо сделать все, чтобы к середине недели все наши объекты были бы с теплом. Вот такая задача ставится перед руководителем исполнительного комитета, руководителями управлений и перед всеми нашими службами. Сегодня важнее задачи нет. Обеспечьте объекты теплом!» — сказал он.

Сообщается, что в первую очередь тепло подается к объектам социального назначения: общеобразовательным школам, дошкольным учреждениям, учреждениям здравоохранения, социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта, молодежным организациям. Тепло подают согласно заявкам учреждений.

В многоквартирные дома отопление подадут при достижении среднесуточной температуры наружного воздуха +8 градусов в течение 5 дней. К приему тепла готов весь жилищный фонд.

Ольга Плешкова