Сбер: единовременные выплаты пенсионерам в Татарстане проходят в штатном режиме

Для оперативной реализации указа президента о единовременной выплате пенсионерам в сентябре 2021 года Сбербанк провел большую подготовительную работу — был скорректирован режим работы офисов, привлечено максимальное количество сотрудников отделений, обеспечен необходимый уровень наличных денежных средств.

Вместе с этим хотим напомнить нашим клиентам, что выплату не обязательно получать наличными в день зачисления, средства будут доступны в любое время. Клиенты, получающие пенсию на карту, могут снять единовременную выплату в банкоматах, без посещения отделения банка. Банкоматная сеть работает в круглосуточном режиме.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«На 17.00 2 сентября 100% социальных выплат для пенсионеров от государства уже было зачислено на счета клиентов регионов присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка*. Клиенты активно приходят в офис банка, где им помогают наши сотрудники. Все системы работают в штатном режиме, клиенты в обычном режиме беспроблемно получают выплаты. Во всех отделениях Сбербанка регионов обслуживания Волго-Вятского банка подготовились к дополнительной нагрузке в связи с выплатами. В Татарстане мы обслужили уже более 45 тысяч клиентов, нареканий и проблем нет. Надеемся, что эти средства станут для населения значимой поддержкой и пойдут на благо. Со своей стороны мы прилагаем максимальные усилия для обеспечения качественного и оперативного обслуживания».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»