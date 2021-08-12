Исследование: молодежь Казани готова тратить на интернет-шопинг до 50 тысяч рублей

Главные транжиры — молодые люди

Почти каждый второй житель Казани делает покупки в интернете больше двух раз в месяц. Причем доля тех, кто покупает онлайн реже одного раза в месяц, в Казани ниже, чем в других регионах, — 37% (например, в Новосибирске — 42%, общероссийский показатель — 38%). А самыми активными покупателями в Казани стали женщины в возрасте от 26 до 39 лет — таковы результаты исследования AliExpress Россия и исследовательской компании ResearchMe, которое есть в распоряжении «Реального времени». За прошлый год, по данным Data Insight, на одного жителя Татарстана приходилось в среднем по девять заказов.

В 87% случаев казанцы покупают через интернет для себя, почти в два раза реже — для других членов семьи или в подарок и крайне редко — для работы. Себя покупками балуют в основном молодые люди до 25 лет, близких — казанцы старше 26 лет, а вот для работы чаще всего в интернете покупают люди от 26 до 39 лет.

Больше всего в интернете казанцев интересует одежда (53%), бытовая техника и электроника (38%), продукты питания и бытовая химия (33%). При этом продукты, товары по уходу за домом и косметику в Казани, по данным исследования, заказывают через интернет больше, чем в среднем по стране (25%).

Больше всего в интернете казанцев интересует одежда (53%), бытовая техника и электроника (38%). Фото: Максим Платонов

По тратам лидируют молодые, которые как раз чаще всего приобретают вещи для себя, — они готовы тратить на покупки через интернет от 45 до 50 тысяч рублей. Однако большинство казанцев выделяют на это от 1 до 5 тысяч рублей. Меньше всего — от 500 до 1000 рублей — тратит более старшее поколение.

Число татарстанских продавцов удвоилось

Татарстан занимает 1,7% рынка интернет-торговли в России в деньгах и 1,9% в заказах, а Казань — 71% рынка онлайн-торговли республики в деньгах и 67% в заказах. За прошлый год на одного жителя Татарстана приходилось в среднем по девять заказов. На AliExpress представлены 1400 продавцов из Татарстана, причем с начала года число предпринимателей из региона на платформе удвоилось: 55% из них индивидуальные предприниматели, 12% — самозанятые граждане, 33% — юридические лица.

В магазинах татарских предпринимателей представлено 153 тыс. товаров, тоже в два раза больше, чем в начале 2021 года. 17% продавцов размещают товары в категории «электроника и бытовая техника», 14% — автозапчасти и другие товары для авто, 13% — товары для дома и сада, 9% — товары для спорта и досуга, 8% — для ремонта, 7% — для красоты и здоровья.

Татарстан занимает 1,7% рынка интернет-торговли в России в деньгах и 1,9% в заказах. Фото: Максим Платонов

В целом по России число продавцов также увеличилось вдвое — в июле на AliExpress работала 61 тысяча локальных магазинов. Всего на маркетплейсе 330 тысяч продавцов из разных стран, а общий ассортимент составляет около 160 млн товаров.

Бестселлер продаж в Татарстане — бесконтактные термометры

Казанцев в 2020 году больше всего интересовали смартфоны, роботы-пылесосы, телевизоры, ноутбуки, наушники и гарнитуры, аксессуары для мобильных, «умные» гаджеты, женская одежда. В целом по Татарстану топ немного другой — его возглавили бесконтактные термометры, и только потом идут смартфоны Honor, Xiaomi и Apple, магнитные провода для зарядки мобильных устройств.

— В период изоляции мы заметили перераспределение спроса — покупатели стали чаще приобретать товары первой необходимости и продукты питания, — говорит вице-президент по связям с государственными органами AliExpress Россия Сергей Лебедев. — Аудитория онлайн-покупателей за это время тоже поменялась. Если в конце 2019 года ядром аудитории были молодые и люди от 25 до 44 лет, то после локдауна покупки через интернет открыли новые группы пользователей — представители старшего поколения. В начале пандемии прирост покупателей в возрасте от 55 до 64 лет составил 50%, а количество пользователей от 65 лет и выше выросло на 60%.

По его словам, из-за пандемии привычки потребителей тоже поменялись: они стали больше готовить, вспомнили про хобби, освоили новые занятия. Помимо товаров первой необходимости покупателей интересуют товары для туризма и активного отдыха, гаджеты, товары для заботы о здоровье и красоте, куда входят аппараты для измерения показателей здоровья — пульсоксиметры, например, стали заказывать в 31 раз чаще.



Дарья Пинегина