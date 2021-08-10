СМИ: оператора карт «Мир» могут приватизировать

В Министерстве финансов России рассматривают возможность приватизировать Национальную систему платежных карт (НСПК) — оператора карт «Мир». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Сейчас НСПК на 100% принадлежит ЦБ. Вопрос приватизации поднял на закрытом консультативном совете по вопросам развития национальной платежной системы при главе ЦБ Эльвире Набиуллиной заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Кашеваров, уточнили собеседники издания.

Источник «Коммерсанта» рассказал о двух идеях: передать 50% плюс одну акцию НСПК от ЦБ правительству, а остальное поделить между системно значимыми участниками платежного рынка. Минфин присматривается к идее приватизировать 100% компании в рамках IPO.

Система «Мир» появилась в 2014—2015 годах. В июле платежную карту «Мир» стало возможно подключить к системе Apple Pay. С 1 июля на эти карты можно получать пенсии, ежемесячные выплаты из средств материнского капитала и другие социальные выплаты.

