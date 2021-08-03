Казанский суд оставил в СИЗО главу «Электроприбора» по делу о беспилотниках «Орлан»

Фото: «Реальное время»/ Ирина Плотникова

Под стражей до 8 ноября останется гендиректор ОАО «Казанский завод «Электроприбор» Павел Шацких. Такое решение по ходатайству следователей УФСБ по РТ только что вынес Вахитовский райсуд Казани, сообщает журналист «Реального времени».



«Кроме голых слов, ничего там нет», — заявил о своем обвинении Шацких на заседании суда.

Следователь УФСБ Ильдар Хасанзянов просил суд оставить обвиняемого под стражей, утверждая, что на свободе тот, используя несданный загранпаспорт, неустановленных сообщников и связи, способен создать помехи следствию. Представитель следствия подчеркнул, что по месту содержания в СИЗО-1 Шацких дали отрицательную характеристику.

Замначальника отдела прокуратуры РТ Тимур Нуриев ходатайство следствия поддержал.

Адвокаты обвиняемого Руслан Мадифуров и Ольга Шелковникова просили заменить реальный арест их клиенту домашним. По их мнению, ранее озвученная следствием цифра ущерба в 446 млн рублей не подтверждается представленными по делу материалами и не фигурирует даже в назначенной по делу судебной бухгалтерской экспертизе.

В перерыве заседания на вопрос «Реального времени» Павел Шацких сообщил, что по имеющейся у него информации завод «Электроприбор» продолжает работу по всем оборонным контрактам, за исключением тех, что фигурируют в материалах данного уголовного дела. «По ним работа пока приостановлена», — сообщил он.