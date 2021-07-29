В Казани в троллейбусе №2 вводят бескондукторную систему оплаты проезда

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани в троллейбусе №2 с 1 августа вводится бескондукторная система оплаты проезда. Расплатиться можно транспортной или банковской картой, приложив ее к электронным компостерам. Они расположены на передней, средней и задней площадках троллейбуса.

Если пассажир хочет оплатить проезд наличными, он должен обратиться к водителю, у которого установят валидатор. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Несмотря на новую систему оплаты, кондукторы в троллейбусах 2-го маршрута будут работать до 15 августа. Они направят пассажиров и подскажут, как расплатиться за поездку. Билеты у казанцев ежедневно будет проверять сотрудник контрольно-ревизионного отдела.

Система вводится для сокращения количества кондукторов и стимулирования безналичной оплаты проезда. После мониторинга работы бескондукторной системы в троллейбусах маршрута №2 планируется распространить ее на остальные маршруты.

Напомним, маршрут троллейбуса №2 в тестовом режиме изменится с 1 августа. Он рассчитан на два месяца. Его утвердят, если у жителей будет интерес к нему.



Татьяна Демина