В Татарстане следователя МВД обвиняют в фальсификации по уголовному делу

Фото: «Реальное время» / Ирина Плотникова

В Казани заключен под стражу старший следователь полиции Лениногорска Евгений Осипов. Его обвиняют в букете преступлений — превышении полномочий, служебном подлоге, привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности и фальсификации доказательств и материалов оперативно-розыскной деятельности с тяжкими последствиями.



По версии Следкома по РТ, следователь подменил номер банковской карты неизвестного преступника в материалах уголовного дела на номер счета ранее неоднократно судимого лениногорца Александра Косаева. Еще одним доказательством стала явка с повинной самого Косаева, от которой он отказался на суде.

Фальсификация вскрылась в процессе Лениногорского горсуда, в результате прокурор отказался от части неподтвержденных обвинений Косаеву, а судья направил частное постановление в МВД и прокуратуру. По итогам проверки было возбуждено уголовное дело на следователя полиции.

Вину Осипов не признает, но следователи МВД располагают информацией — сотрудники лениногорской полиции пытались купить молчание потерпевшего-подсудимого лениногорца.