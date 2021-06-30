Путин: если на даче мэра есть газ, значит, газовая труба где-то рядом есть

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— Если на даче мэра есть газ, значит, газовая труба где-то рядом есть, — так президент России Владимир Путина во время прямой линии прокомментировал тему газификации.

По словам женщины из Карачаево-Черкесской республики, подвод трубы в их поселении стоит около 200 тыс. рублей на семью, а местные власти говорят об отсутствии средств.

Путин же ответил, что от магистральной трубы до домовладений труба должна быть проложена бесплатно, а внутри домовладения — за деньги собственника. На данный момент в правительстве разрабатывается новый типовой договор по газификации частных домов, который позволит избежать завышения цен.

На первом этапе «бесплатной милей» будут обеспечены только места постоянного проживания. Садоводческие товарищества тоже должны быть обеспечены газом в течение 2024—2026 годов.

— Бытовые вопросы — это нормально. Этими вопросами люди живут, — отметил Путин.

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