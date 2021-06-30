Путин призвал бороться с мошенниками, которые обманывают пенсионеров

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос жительницы Красноярска о телефонных мошенниках и назвал подонками тех, кто совершает подобные преступления и обманывает пожилых людей и ветеранов.

По мнению главы государства, коммерческие банки должны контролировать движение средств, чтобы сузить возможности мошенников, а ЦБ должен бороться с фишинговыми сайтами.

Также Путин считает, что правоохранительные органы должны иметь возможность на ранних стадиях проведения сомнительных банковских переводов вмешиваться в их процесс.