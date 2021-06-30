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Путин призвал бороться с мошенниками, которые обманывают пенсионеров

13:20, 30.06.2021
Путин призвал бороться с мошенниками, которые обманывают пенсионеров
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос жительницы Красноярска о телефонных мошенниках и назвал подонками тех, кто совершает подобные преступления и обманывает пожилых людей и ветеранов.

По мнению главы государства, коммерческие банки должны контролировать движение средств, чтобы сузить возможности мошенников, а ЦБ должен бороться с фишинговыми сайтами.

Также Путин считает, что правоохранительные органы должны иметь возможность на ранних стадиях проведения сомнительных банковских переводов вмешиваться в их процесс.

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