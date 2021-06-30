Бизнес-омбудсмены: создание в России «бесковидных» ТЦ ускорит вакцинацию
Региональные уполномоченные по защите прав предпринимателей считают, что создание в регионах России «бесковидных» магазинов, аптек, торговых центров и площадок сферы развлечения ускорит вакцинацию населения. Опрос среди омбудсменов провел ТАСС.
Отмечается, что важно обеспечить необходимое количество вакцин и субсидировать затраты бизнеса.
В Москве ранее заработали первые COVID-free-рестораны. Весь персонал заведений вакцинирован от коронавируса, посетителей также пускают только при условии вакцинации по QR-коду с сайта госуслуг. Дети могут прийти со взрослыми. Систему QR-кодов могут распространить на другие отрасли, отмечал замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.
Больше 60% предпринимателей признались, что не готовы переходить на режим COVID-free и ограничивать круг клиентов. Таковы данные опроса более 1 тыс. предпринимателей сегмента, проведенного технологической образовательной компанией для предпринимателей «Like центр».
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