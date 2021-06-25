Отельеры Краснодарского края начали снижать цены на август, чтобы удержать туристов

На фоне грядущего закрытия курортов Краснодарского края для непривитых от коронавируса граждан местные владельцы отелей и гостиниц начали снижать цены на отдых в августе. Так они пытаются удержать туристов. Продажи туров в регион на последний месяц лета упали на 80%, пишет «РИА Новости».

«Ситуацию с августовскими заездами туристы называют катастрофической. Записаться на вакцинацию на ближайшие дни уже невозможно», — рассказали агентству в компании «Интурист».

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в случае вспышки коронавируса в каком-либо из отелей его автоматически перепрофилируют в обсерватор.

Тем временем Роспотребнадзор рекомендовал Краснодарскому краю допускать в отели не только привитых, но и переболевших коронавирусом туристов, а также тех, кто не может вакцинироваться по медицинским показаниям.



Напомним, с 1 июля туристы смогут заселиться в гостиницы, пансионаты, санатории и детские лагеря Сочи, Анапы и Геленджика только при наличии сертификата о вакцинации от коронавируса или отрицательного ПЦР-теста. С 1 августа курорты Краснодарского края закроются для непривитых.



Татьяна Демина