Нижнекамцы жалуются на банки из-за навязывания допуслуг

Нижнекамцы чаще всего жалуются в местный отдел Роспотребнадзора на банки из-за навязывания допуслуг. Об этом рассказал на «деловом понедельнике» начальник территориального отдела Роспотребнадзора Рустем Изиятуллин.

Всего в прошлом году от жителей города поступило 50 жалоб на обслуживание в сфере финансовых услуг. Это 21% от общего количества, отметил спикер.

При покупке автомобилей и дорогостоящей техники чаще всего нарушаются права потребителей. Например, потребитель оформляет автокредит и заключает договор с банком при покупке автомобиля. Ему при этом навязывают различные страховки, в том числе страхование имущества, страхование жизни, и сумма кредита увеличивается.

В прошлом году Минфин РФ предложил запретить банкам навязывание допуслуг при получении потребкредита или займа, за исключением случаев, когда требуется страховать предмет залога. В поправках закона, подготовленных министерством, содержится также пункт о возмещении заемщику убытков, которые он понес из-за нарушения его права на свободный выбор услуг. Они должны составить двукратный объем стоимости услуг.

