Через гусиную ферму под Казанью выкачали 76 тонн нефти

5 лет колонии общего режима получил 47-летний казанец за незаконную врезку в нефтепровод и кражу из него 76 тонн нефти. Приговор Пестречинского райсуда еще не вступил в силу, сообщают в прокуратуре РТ.



Местом преступления стала территория бывшей гусиной фермы в Пестречинском районе Татарстана. Судом установлено, что злоумышленник готовился к преступлению — приобрел помещение фермы, разместил там шланги высокого давления, длиной более 4 км и емкости по 50 кубометров. А дальше сделал врезку и использовал оборудование для откачки чужих запасов «черного золота».

Задержать «добытчика» удалось благодаря бдительности охотоведа, который в марте 2020-го обнаружил врезку и сообщил о ней в полицию.

Подсудимый вину признал. Ущерб от его действий оценен в 1,3 млн рублей.