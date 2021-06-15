Культурно-исторический туризм в Казани считают наиболее перспективным

Жители Казани считают наиболее перспективным направлением отдыха в Татарстане культурно-исторический туризм. Исследование провел онлайн-сервис по поиску работы SuperJob.

Это же направление считают перспективным жители Нижнего Новгорода, Казани, Воронежа и Ростова-на-Дону. В Волгограде для жителей на первом месте — патриотическое воспитание, пишет «РИА Новости».

В начале июня в столице Татарстана стартовал ежегодный проект «Гостеприимная Казань». В течение всего летнего сезона для туристов будут работать информационные шатры, в которых можно будет получить информацию о городе и его достопримечательностях.

Ольга Плешкова