Культурно-исторический туризм в Казани считают наиболее перспективным
Жители Казани считают наиболее перспективным направлением отдыха в Татарстане культурно-исторический туризм. Исследование провел онлайн-сервис по поиску работы SuperJob.
Это же направление считают перспективным жители Нижнего Новгорода, Казани, Воронежа и Ростова-на-Дону. В Волгограде для жителей на первом месте — патриотическое воспитание, пишет «РИА Новости».
В начале июня в столице Татарстана стартовал ежегодный проект «Гостеприимная Казань». В течение всего летнего сезона для туристов будут работать информационные шатры, в которых можно будет получить информацию о городе и его достопримечательностях.
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