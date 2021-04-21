Росстат объяснил перенос публикации данных о доходах россиян перед посланием Путина

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Росстат перенес публикацию данных о реальных доходах россиян за первый квартал 2021 года — накануне обращения президента Владимира Путина к Федеральному собранию. Первым об отсутствии этой информации в докладах ведомства сообщил Forbes.

Как пишет РБК со ссылкой на представителя Росстата, публикацию данных перенесли из-за того, что на сбор информации о некоторых компонентах доходов потребовалось больше времени. Еще пришлось уточнять часть данных, отметили там.

Статистическое ведомство пообещало предоставить данные о реальных доходах россиян в полной версии доклада «Социально-экономическое положение России», который будет опубликован 29 апреля.

Напомним, по данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян в 2020 году снизились на 3,5% по сравнению с 2019 годом: в первом квартале они выросли на 1%, во втором — упали на 7,9%, в третьем квартале — на 5,3%. В четвертом квартале прошлого года реальные располагаемые доходы упали на 1,7% в годовом выражении.