125 млрд рублей убытков российских авиакомпаний — это много или мало?

Суммарный чистый убыток 15 крупнейших пассажирских авиакомпаний России по итогам 2020 года составил почти 125 млрд руб., подсчитал РБК на основе данных опубликованной отчетности перевозчиков. Годом ранее эти авиакомпании получили в сумме 4 млрд рублей прибыли. На долю 15 авиакомпаний в прошлом году пришлось 93,5% всего пассажиропотока.



Основную часть убытков сгенерировала крупнейшая авиакомпания «Аэрофлот» (96,53 млрд руб.), на втором месте — «Уральские авиалинии» (5,85 млрд руб.) и «Сибирь» (бренд S7; 5,23 млрд рублей).

При этом одна из авиакомпаний из топ-15 оказалась прибыльной — речь о лоукостере «Победа», который за 2020 год зафиксировал чистую прибыль в размере 1,4 млрд рублей. При этом чистый убыток всей группы «Аэрофлот» (то есть с учетом авиакомпаний «Россия» и «Победа») по МСФО за 2020 год составил 123,2 млрд руб. против чистой прибыли 13,5 млрд руб. годом ранее.

Основная причина убытков, указывают эксперты издания, падение пассажиропотока из-за коронавирусных ограничений на 46%, до 69 млн человек, и приостановка полетов за рубеж в конце марта 2020 года. В итоге гражданская авиация откатилась по числу пассажиров к показателям прошлого десятилетия: в 2011 году российские компании перевезли 64 млн, в 2012-м — 74 млн. Авиаперевозки в 2020 году стали одной из наиболее пострадавших от пандемии отраслей.

Фото: Максим Платонов

125 млрд убытков российских авиакомпаний за год — это:

Почти в два раза меньше, чем прогнозировали в отрасли, — ранее в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) прогнозировали убытки от операционной деятельности российских авиакомпаний в 2020 году еще большие — 200—250 млрд рублей. Впрочем, в ассоциации отмечали, что показатель чистого убытка не дает исчерпывающего представления о деятельности авиакомпании.

— ранее в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) прогнозировали убытки от операционной деятельности российских авиакомпаний в 2020 году еще большие — 200—250 млрд рублей. Впрочем, в ассоциации отмечали, что показатель чистого убытка не дает исчерпывающего представления о деятельности авиакомпании. 1/50 часть потерь авиакомпаний всего мира в 2020 году — в конце года Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) оценила совокупные убытки авиакомпаний во всем мире в $84 миллиарда.

— в конце года Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) оценила совокупные убытки авиакомпаний во всем мире в $84 миллиарда. В 5,34 раза больше, чем выделило правительство России в мае 2020 года на поддержку авиакомпаний, — эта сумма составляла 23,4 млрд рублей.

на поддержку авиакомпаний, — эта сумма составляла 23,4 млрд рублей. В 2,4 раза меньше, чем оцениваются потери гостиничного бизнеса в России за 2020 год . По прогнозу председателя комитета по гостиничному бизнесу московского регионального отделения организации «Деловая Россия» Дмитрия Шлопака, отельеры в прошлом году недосчитались 300 млрд рублей.

. По прогнозу председателя комитета по гостиничному бизнесу московского регионального отделения организации «Деловая Россия» Дмитрия Шлопака, отельеры в прошлом году недосчитались 300 млрд рублей. В 16 раз меньше, чем потери всей российской туристической отрасли в 2020 году : их в Ростуризме оценили в 2,1 трлн рублей.

: их в Ростуризме оценили в 2,1 трлн рублей. В 19 раз больше, чем убытки космической отрасли России: их первый замгендиректора «Роскосмоса» по финансам Максим Овчинников недавно оценил в 6—6,5 млрд рублей по итогам 2020 года.

Александр Артемьев