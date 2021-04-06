Российские компании накопили рекордные $61 млрд валюты на счетах — это много или мало?
На 1 марта текущего года средства в иностранной валюте на счетах компаний в российских банках составили рекордные 61 млрд долларов. Этот показатель больше на 51,6%, чем годом ранее, подсчитал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий на основе данных ЦБ.
За четыре месяца, с ноября 2020 по март 2021-го, чистые валютные активы российских банков снизились с плюс 2,9 млрд долларов до минус 13,8 млрд долларов.
В феврале текущего года объем ликвидных активов кредитных организаций в иностранной валюте остался примерно на том же уровне — в районе 52,3 млрд долларов, заявили в ЦБ.
«Общего объема валютной ликвидности при этом достаточно для покрытия около 35% валютных средств корпоративных клиентов, или 16% всех валютных обязательств, что является комфортным уровнем», — приводит сообщение регулятора «РИА «Новости».
$61 млрд на счетах российских компаний в банках — это:
- 4,6 трлн рублей по курсу на сегодня. Или более 1 млн биткоинов.
- Почти 72% от объема наличной иностранной валюты за пределами банковского сектора. В начале года он составлял 85,2 млрд долларов, следует из данных Центробанка.
- В три раза больше всего объема средств на эскроу-счетах в рамках долевого строительства жилья, который составлял на 1 марта 2021 года 1,41 трлн рублей.
- Меньше на 1,4 трлн рублей, чем сумма инвестиций россиян на фондовом рынке за прошлый год, которая достигла отметки 6 трлн рублей.
- Чуть больше, чем стоил один Сбербанк в 2020 году: его капитализация по итогам года составила 4,38 трлн рублей.
- В 6 раз меньше, чем совокупный портфель вкладов физлиц в банках в валюте, — в рублевом эквиваленте к началу 2020 года он достиг 30,55 трлн рублей, следует из данных ЦБ.
- На 14 млрд долларов меньше, чем дивиденды арабских нефтяников из Saudi Aramco, которые достигнут $75 млрд долларов.
- Больше на 2,9 трлн рублей, чем россияне забрали с депозитов банков в прошлом году, — тогда эта сумма составила 1,7 трлн рублей, по данным ЦБ.
комментарии
Значит надо ждать очередное падение нашего деревянного.