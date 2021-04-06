Российские компании накопили рекордные $61 млрд валюты на счетах — это много или мало?

На 1 марта текущего года средства в иностранной валюте на счетах компаний в российских банках составили рекордные 61 млрд долларов. Этот показатель больше на 51,6%, чем годом ранее, подсчитал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий на основе данных ЦБ.

За четыре месяца, с ноября 2020 по март 2021-го, чистые валютные активы российских банков снизились с плюс 2,9 млрд долларов до минус 13,8 млрд долларов.

«Отрицательное значение чистых валютных активов означает, что валютных активов не хватит для расчета по валютным обязательствам», — пояснил эксперт.

В феврале текущего года объем ликвидных активов кредитных организаций в иностранной валюте остался примерно на том же уровне — в районе 52,3 млрд долларов, заявили в ЦБ.



«Общего объема валютной ликвидности при этом достаточно для покрытия около 35% валютных средств корпоративных клиентов, или 16% всех валютных обязательств, что является комфортным уровнем», — приводит сообщение регулятора «РИА «Новости».

$61 млрд на счетах российских компаний в банках — это:

4,6 трлн рублей по курсу на сегодня. Или более 1 млн биткоинов.

по курсу на сегодня. Или более 1 млн биткоинов. Почти 72% от объема наличной иностранной валюты за пределами банковского сектора . В начале года он составлял 85,2 млрд долларов, следует из данных Центробанка.

. В начале года он составлял 85,2 млрд долларов, следует из данных Центробанка. В три раза больше всего объема средств на эскроу-счетах в рамках долевого строительства жилья, который составлял на 1 марта 2021 года 1,41 трлн рублей.



в рамках долевого строительства жилья, который составлял на 1 марта 2021 года 1,41 трлн рублей. Меньше на 1,4 трлн рублей, чем сумма инвестиций россиян на фондовом рынке за прошлый год , которая достигла отметки 6 трлн рублей.

, которая достигла отметки 6 трлн рублей. Чуть больше, чем стоил один Сбербанк в 2020 году: его капитализация по итогам года составила 4,38 трлн рублей.

его капитализация по итогам года составила 4,38 трлн рублей. В 6 раз меньше, чем совокупный портфель вкладов физлиц в банках в валюте, — в рублевом эквиваленте к началу 2020 года он достиг 30,55 трлн рублей, следует из данных ЦБ.

— в рублевом эквиваленте к началу 2020 года он достиг 30,55 трлн рублей, следует из данных ЦБ. На 14 млрд долларов меньше, чем дивиденды арабских нефтяников из Saudi Aramco , которые достигнут $75 млрд долларов.

, которые достигнут $75 млрд долларов. Больше на 2,9 трлн рублей, чем россияне забрали с депозитов банков в прошлом году, — тогда эта сумма составила 1,7 трлн рублей, по данным ЦБ.

Алексей Нечаев