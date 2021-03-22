$75 миллиардов дивидендов арабских нефтяников — это много или очень много?

Саудовский нефтяной гигант Saudi Aramco готовится выплатить крупнейшие в своей истории, да и в истории всех публичных компаний мира дивиденды — они составят $75 млрд по итогам 2020 года. Об этом компания сообщила в отчетности за прошлый год.

При этом, согласно отчетности, средний показатель добычи нефти Saudi Aramco упал до 9,2 млн баррелей в сутки в 2020 году — так мало нефти компания не добывала с 2011 года. В результате сократились и финансовые показатели: чистая прибыль компании за год — на 44%, до $49 млрд, а выручка — на 30,6%, до $204,8 миллиарда.

«В результате наше финансовое положение оставалось устойчивым, и мы объявили дивиденды в размере 75 млрд на 2020 год», — говорится в его заявлении. Фото novostienergetiki.ru

Президент и генеральный директор Saudi Aramco Амин Нассер объяснил решение о выплате рекордных дивидендов тем, что в пандемию COVID-19 компания усилила акцент на капитальной операционной эффективности. Компания сократила капитальные затраты с $33 млрд до $27 млрд. Операционные затраты компании в 2020 году снизились на 15%, до $127,7 миллиарда.

«В результате наше финансовое положение оставалось устойчивым, и мы объявили дивиденды в размере 75 млрд на 2020 год», — говорится в его заявлении.

Вместе с тем долгосрочная долговая нагрузка также возросла в три раза, до $116,5 млрд, краткосрочная — в четыре раза, до $26 миллиарда.

Компания сократила капитальные затраты с $33 млрд до $27 млрд. Фото: Saudi Aramco

$75 млрд дивидендов — это:

— 5,6 трлн рублей по курсу доллара на сегодня.

— 1,16 млрд баррелей нефти Brent (это примерно 152,83 млн тонн).

— Примерно 1 314 451 биткоин (это 7% от всех добытых на сегодня биткоинов).

— 4% от рыночной капитализации Saudi Aramco — в феврале компания обогнала Microsoft и стала второй после Apple в мире по стоимости с капитализацией в $1,836 триллиона.

— Чуть меньше, чем стоит вся «Роснефть»: капитализация российского нефтяного гиганта составляет около $79,12 миллиарда.

— Около трети от всех доходов российского бюджета — в 2020 году они составили 18,723 трлн рублей. Примерно эту же часть дивиденды Saudi Aramco представляют в бюджете Саудовской Аравии на 2021 год — он составляет $263,91 миллиарда.

Александр Артемьев