Из-за африканской чумы свиней в лесах Татарстана с начала года уничтожили более 3,5 тыс. диких кабанов

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

С момента обнаружения случаев заражения африканской чумой свиней среди поголовья диких кабанов охотничьими хозяйствами был проведен отстрел 3 600 голов животных. Именно эти животные являются главным источником распространения опасного вируса. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал глава Управления животного и растительного мира Госкомитета РТ по биоресурсам Ринат Чиспияков. По его словам, согласно федеральному нормативу, плотность заселения лесов этими животными должна составлять 0,25 головы на 1 тыс. га.



Лекарства и вакцины от АЧС в мире до сих пор не созданы, поэтому отстрел мужских особей кабанов пока является единственной мерой, препятствующей распространению чумы. В прошлом году, сообщил Чиспияков, в лесах Татарстана было добыто (отстреляно) около 7 тыс. кабанов.

Фото: ojm.tatarstan.ru

На прошлой неделе сотрудники татарстанского Госкомитета по биоресурсам провели совместный выезд в охотничьи угодья Заинского района РТ для обследования территории на предмет павших и больных кабанов.



По данным Минсельхозпрода РТ на 16 марта, в Татарстане три района остаются неблагополучными по заболеванию АЧС — Елабужский, Заинский и Альметьевский.

