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В Татарстане провели рейд по обследованию лесов в поиске больных кабанов

08:18, 21.03.2021
В Татарстане провели рейд по обследованию лесов в поиске больных кабанов
Фото: ojm.tatarstan.ru

Сотрудники татарстанского Госкомитета по биоресурсам провели совместный выезд в охотничьи угодья Заинского района для обследования территории на предмет павших и больных кабанов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты проверили территории охотничьих хозяйств «Елховлес» и «Багряжское» — это больше 20 тыс. га. Особое внимание уделено подкормочным площадкам, так как там чаще всего появляются кабаны.

Фото: ojm.tatarstan.ru

В результате обследования выявлен заход одного кабана на подкормочную площадку охотничьего хозяйства «Елховлес». Охотничьему хозяйству рекомендовано добыть его до 1 апреля. Другие обследованные подкормочные площадки кабаны не посещают.

Ранее начальник главного управления ветеринарии кабмина РТ Алмаз Хисамутдинов заявил, что для недопущения распространения АЧС в Татарстане ведется работа по максимальному отстрелу диких кабанов, осуществляется мониторинг ситуации.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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