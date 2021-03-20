Дерипаска назвал повышение ключевой ставки «атакой на доходы граждан и прибыль компаний»

Бизнесмен Олег Дерипаска назвал решение Банка России о повышении ключевой ставки до 4,5% атакой на доходы россиян и прибыль компаний. По его мнению, регулятор преследует «не экономические, а политические цели».



«Видимо, мало было ЦБ «успехов» за предыдущие 5 лет, которые привели к отставке достаточно либерального правительства Медведева», — написал Дерипаска в своем telegram-канале.



По его словам, повышение ключевой ставки Центробанком может «похоронить молодое правительство технократов Мишустина», так как на фоне роста в мировой экономике доходы беднейших россиян не растут.

«Граждане уже не верят «завтракам», а правительство ничего добиться не сможет, пока не поменяется денежно-кредитная политика Банка России», — констатировал Дерипаска.

Фото: wikipedia.org

Напомним, 19 марта Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку с 4,25 до 4,5%. Это первое повышение за два с лишним года — последний раз регулятор повышал ее в декабре 2018 года — также на 0,25%, до 7,75%. С начала 2020 года Центробанк четыре раза подряд понижал ключевую ставку, установив в июле исторический минимум в 4,25% годовых, который сохранялся до марта.

Татьяна Демина