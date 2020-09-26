АКРА подтвердило кредитный рейтинг Татарстана на уровне «ААА» со стабильным прогнозом

Фото: Максим Платонов

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Республики Татарстан на уровне «ААА», прогноз — «стабильный».



acra-ratings.ru

По сообщению АКРА, рейтинг РТ обусловлен высокими показателями развития региональной экономики, высоким уровнем ликвидности бюджета и низкой долговой нагрузкой с минимальным риском рефинансирования.

В агентстве отметили, что соотношение долга и доходов республики может возрасти до 42% по итогам 2020 года из-за снижения налоговых поступлений. На 1 сентября совокупный долг Татарстана составил 95,9 млрд рублей.

«Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга в горизонте 12—18 месяцев. Но есть и негативный сценарий — если правительство Татарстана будет вынуждено оказывать экстраординарную поддержку компаниям и финансовым организациям госсектора экономики. К этому может привести и существенное изменение системы межбюджетных отношений в России.

Напомним, в апреле АКРА также подтвердило кредитный рейтинг Республики Татарстан на уровне «ААА (RU)» со стабильным прогнозом. В пресс-релизе АКРА говорится, что рейтинг РТ обусловлен высокими показателями развития региональной экономики, высоким уровнем ликвидности бюджета и низкой долговой нагрузкой с минимальным риском рефинансирования.

1 сентября «Эксперт РА» подтвердило рейтинг Татарстана на уровне «ruААА» со «стабильным» прогнозом.