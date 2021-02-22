Курс евро превысил 90 рублей впервые с 12 февраля

Курс евро к 10.06 мск вырос на 0,19%, до 90,0575 рубля — показатель превысил 90 рублей впервые с 12 февраля 2021 года. Курс доллара на Мосбирже вырос на 0,35% и находился на уровне 74,34 рубля, сообщает ТАСС.



Еще российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, индекс Мосбиржи показал рост на 0,04% и достиг 3447,57 пункта. Индекс РТС рос на 0,06%, до 1466,66 пункта.

Так, по состоянию на 10.10 мск индекс Мосбиржи находился на отметке 3439,06 пункта (-0,21%), а индекс РТС — на уровне 1457,11 пункта (-0,59%).

Фото: pixabay.com

Напомним, в конце декабря курс евро достигал 92 рублей.

Маргарита Головатенко