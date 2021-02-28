Врач рассказала о мультисистемном воспалительном синдроме у переболевших коронавирусом

Главный врач Московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко объяснила, что такое мультисистемный воспалительный синдром, который в ряде случаев проявляется у переболевших коронавирусом.

«Это, скажем, комплекс проблем, который связан с аутоиммунной агрессией организма самого к себе. С поражением разных органов-мишеней. Это могут быть и почки, это может быть и сердце. Очень много миокардитов, которые впоследствии могут привести к тяжелым заболеваниям сердца», — сказала она в интервью Антону Красовскому на youtube-канале RT Россия.

Ранее ученые отмечали мультисистемный синдром, похожий на синдром Кавасаки, у детей. Они обнаружили, что в период пандемии в провинции Бергамо число случаев болезни Кавасаки среди детей увеличилось в 30 раз по сравнению с предыдущими годами. В штате Нью-Йорк трое детей скончались от нового детского мультисистемного воспалительного синдрома, еще десятки поступили в больницы. У них проявлялись симптомы, схожие с болезнью Кавасаки и инфекционно-токсическим шоком, в том числе жар, сыпь, боль в животе и рвота. Позже похожий синдром нашли у взрослых.



Ольга Плешкова