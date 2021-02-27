В Татарстане подтвердились еще два случая смерти от коронавируса
В Татарстане зарегистрировали еще два случая смерти от коронавируса. Об этом сообщает Минздрав республики.
Жертвами новой коронавирусной инфекции стали две женщины 1940 и 1946 годов рождения.
Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицировали.
За весь период пандемии в республике зафиксировали 333 случая смерти от COVID-19.
В Татарстане за сутки зарегистрировали 52 заболевших коронавирусом. Всего на 26 февраля в республике выявили 17 923 случая COVID-19.
В России зафиксировали 11 534 заболевших коронавирусом за сутки. Количество заболевших выросло до 4 234 720. Зафиксировано 439 летальных исходов. Количество умерших от инфекции в России достигло 85 743.ОбществоМедицина Татарстан
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