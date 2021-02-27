В Татарстане подтвердились еще два случая смерти от коронавируса

В Татарстане зарегистрировали еще два случая смерти от коронавируса. Об этом сообщает Минздрав республики.

Жертвами новой коронавирусной инфекции стали две женщины 1940 и 1946 годов рождения.

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицировали.

Фото: realnoevremya.ru (архив)



За весь период пандемии в республике зафиксировали 333 случая смерти от COVID-19.

В Татарстане за сутки зарегистрировали 52 заболевших коронавирусом. Всего на 26 февраля в республике выявили 17 923 случая COVID-19.

В России зафиксировали 11 534 заболевших коронавирусом за сутки. Количество заболевших выросло до 4 234 720. Зафиксировано 439 летальных исходов. Количество умерших от инфекции в России достигло 85 743.