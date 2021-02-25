Продавцы предупредили россиян о рекордном подорожании цветов к 8 марта

В России стоимость цветов к 8 марта может вырасти на 35 процентов. Об этом заявила директор тепличного комплекса «Подосинки» Юлия Чарышкина.

Традиционно перед Международным женским днем цены повышаются на 20%, но в этом году на рынке цветов ожидают «невиданный ажиотаж», заявила она в эфире радиостанции Business FM.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Основатель сети «Цветочный ряд» Иван Утенков заметил, что стоимость цветов уже выросла. В числе факторов, влияющих на ценообразование, он назвал планы производителей отбить часть издержек, понесенных в пандемию, а также трудности с перевозкой товаров из-за закрытых границ.

В День всех влюбленных в Нацбанке Татарстана подсчитали, во сколько обходится свидание в республике по итогам января 2021 года — общие расходы на него варьировались от 1,5 тыс. до 2,2 тыс. рублей. В предыдущем месяце три цветка в среднем стоили 340 рублей — это на 16,7% дороже, чем в 2020 году. Это связано с ростом закупочных цен у продавцов в связи с ослаблением рубля.