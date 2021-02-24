В 2020 году покупательский трафик в казанских ТЦ снизился на 30%

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Общая сумма средств, направленных на поддержку бизнеса, в Казани составила 372 млн рублей, рассказал мэр города Ильсур Метшин в начале своего отчета во время сессии Казгордумы. Покупательский трафик в ТЦ из-за пандемии коронавируса снизился на 30%.

Индекс промпроизводства за декабрь составил 101%, отметил Метшин. Инвестиции в основной капитал в 2020 году находились на уровне 160 млрд рублей.

Бюджет города был утвержден в размере почти 25 млрд рублей, недобор за II квартал составил 930 млн рублей. Ситуация стабилизировалась в IV квартале, рост исполнения бюджета 20%.