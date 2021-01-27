Билл Гейтс предупредил о пандемии, которая может быть в десять раз хуже нынешней

Основатель Microsoft Билл Гейтс считает, что мир еще не готов к новой пандемии, которая будет в десять раз хуже пандемии COVID-19. Такое мнение он выразил в интервью немецком изданию Süddeutsche Zeitung.

— Я надеюсь, что через два года ситуация будет выглядеть иначе. Вакцины, тесты, медикаменты, эпидемиология, мониторинг — есть много того, что можно сделать, — отметил он.

Гейтс заметил, что COVID-19 уже стал частью повседневной жизни. А новые возможности диагностики позволили бы быстрее выявлять инфицированных и значительно снизить количество умерших.

На прошлой неделе Гейтс получил первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. В августе прошлого года основатель Microsoft заявлял, что пандемия COVID-19 завершится в лучшем случае в 2022 году.



Татьяна Леухина