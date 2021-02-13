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Выплаты правлению «Роснефти» сохранились на уровне 3,5 млрд рублей

04:29, 13.02.2021
Выплаты правлению «Роснефти» сохранились на уровне 3,5 млрд рублей
Фото: Тимур Рахматуллин (архив)

Согласно отчету «Роснефти», в 2020 году выплаты членам правления компании в сумме составили 3,5 млрд рублей. Размер выплат по сравнению с прошлым годом снизился на 27 млн рублей.

«В том числе сократилась на 20% общая сумма заработной платы, значительно снижены вознаграждения за участие в работе правления (-58%), сокращены командировочные и иные виды вознаграждений», — приводит ответ пресс-службы «Роснефти» агентство «Интерфакс».

В общую сумму выплат входят разовые премии и премии по итогам работы за предыдущий год.

Напомним, «Татнефть» в 2020 году увеличила на четверть выплаты совету директоров. Их размер составил 289,6 млн рублей.

БизнесПромышленностьНефть
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