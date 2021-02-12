Суд рассмотрит апелляцию на решение отправить Навального в колонию 20 февраля
Мосгорсуд назначил рассмотрение апелляционной жалобы на решение Симоновского суда Москвы по делу оппозиционера Алексея Навального. Заседание по замене политику условного срока реальным состоится 20 февраля.
Напомним, 2 февраля Симоновский райсуд согласился с требованием ФСИН заменить Навальному условный срок, назначенный оппозиционеру по делу «Ив Роше», на реальный.
Сегодня в Бабушкинском суде Москвы рассматривается уже другое дело в отношении Навального. Его обвиняют в оскорблении и клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко, наряду с другими представителями общественности, выступил в поддержку изменений в Конституции РФ.
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