Житель Татарстана всадил косу в голову соседа

Фото: Максим Платонов (архив)

В РКБ рассказали о татарстанце, которому односельчанин всадил в голову косу. Парень лечился несколько месяцев, но остался эпилептиком и потерял чувствительность в левой руке.

Несколько лет назад в одной из деревень Кукморского района отсидевший местный житель повздорил со своим соседом. Молодой мужчина сделал тому замечание, и его оппонент схватился за косу. Лезвие вошло через теменную кость и вышло через основание шеи.

Пострадавшего доставили в Кукморскую ЦРБ, специалисты которой уже связались с РКБ. Вертолетом санавиации в Кукмор вылетел нейрохирург Валерий Игнатьев. Он провел операцию вместе с главврачом районной больницы.

Врачам пришлось делать фрезевое отверстие вокруг лезвия косы, чтобы достать его, то есть расширили кость, не задевая сосуды и ткани головного мозга. Операция прошла успешно, и уже на третьи сутки парень вышел из комы.

Он восстанавливался около месяца, еще через три месяца пострадавшему сделали пластику черепа. Он выжил, но на всю жизнь он потерял чувствительность в левой руке и стал эпилептиком.